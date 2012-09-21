Кличко включился в борьбу против строительства ядерного могильника

Об этом стало известно 20 сентября после встречи Кличко с представителями общественных организаций Киева, которые инициировали сбор подписей киевлян против строительства Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива вблизи столицы, сообщает kiev-forum.org

«Партия УДАР разделяет мнение экспертов и сотен тысяч обеспокоенных киевлян и выступает категорически против бездумных планов власти построить ядерное хранилище около многомиллионного мегаполиса. Мы приобщаемся к инициативе общественности по сбору подписей против ядерного могильника, помогаем юридически и организационно. Общественные организации уже собрали более 50 тысяч подписей жителей Киева и области», – заявил Виталий Кличко, добавив, что партия «УДАР» включила проблему строительства Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива со своим планом действий в Киеве и Киевской области.

«Откликнувшись на призыв общественности, партия УДАР будет добиваться квалифицированного и рационального решения проблемы строительства ядерного могильника, чтобы отвести угрозу радиоактивного поражения миллионов жителей столицы и области. Нам не нужен, и мы не допустим второго Чернобыля. Особенно беспокоит то, что такие важные вопросы, касающиеся здоровья и жизни миллионов людей, решаются без участия и обсуждения общественности», – прокомментировала инициатор сбора подписей против строительства ядерного могильника, лидер общественной организации «Киевский форум» Рена Назарова».



Напомним, 30 авгуcта 2012 года общественные организации – Киевский Форум и Форум спасения Киева при поддержке экологических организаций инициировали сбор подписей под обращением к Президенту Украины относительно запрета строительства хранилища отработанного ядерного топлива под Киевом. Об этом на пресс-конференции «Неравнодушные киевляне говорят «НЕТ» ядерному могильнику» заявила лидер ОО «Киевский Форум» Рена Назарова.

В настоящий момент все неравнодушные киевляне могут воспользоваться электронным вариантом сбора подписей на сайте mogilnik.net, либо получить подписной лист у волонтеров, которые будут собирать подписи в общественных местах.

9 февраля 2012г. Верховная Рада Украины приняла, а 3 марта того же года Президент Янукович подписал закон № 8795 «Об обращении с отработавшим ядерным топливом по размещению, проектированию и строительству централизованного хранилища отработанного ядерного топлива реакторов типа ВВЭР отечественных атомных электростанций». Согласно закону в Киевской области планируют построить ядерный могильник для захоронения радиоактивных отходов отечественных АЭС.

Ядерное хранилище будет находиться между селами Старая Красница, Буряковка, Чистогаловка и Стечанка Киевской области. В эти районы будут свозить отходы с атомных украинских электростанций и отработанное ядерное топливо, которое временно хранится в России. Общая вместимость хранилища составляет 16529 отработанных тепловыделяющих сборок реакторов типа ВВЭР-440 и ВВЭР-1000.