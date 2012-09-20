Посол Украины пригласил на выборы наблюдателей НАТО

Как сообщили УНИАН в пресс-службе миссии Украине при НАТО, об этом посол заявил 18 сентября во время участия в заседании Совета евроатлантического партнерства.

“И.Долгов отметил, что участие наблюдателей от Парламентской Ассамблеи НАТО позволит в очередной раз убедиться в неуклонном соблюдении руководством Украинского государства обязательств по проведению свободных и честных выборов и, таким образом, верности общим ценностям, на которых базируется сотрудничество Украины с Североатлантическим альянсом”, - говорится в сообщении.

В ходе заседания также были обсуждены имплементация резолюции Совета безопасности ООН „Женщины, мир и безопасность” и вклад Парламентской Ассамблеи НАТО в развитие отношений Альянса со странами-партнерами.