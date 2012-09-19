Янукович: Мы ни в коем случае не должны позволить давление на СМИ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал, выступая на заседании Совета регионов в Киеве.

Президент отметил, что это можно сделать благодаря обеспечению демократического избирательного процесса.

Президент подчеркнул, что выборы должны состояться демократически и должны быть признаны в мире, по крайней мере, не хуже, чем предыдущие президентские выборы, которые в мире были признаны как демократические.

«Выборы относятся к категории главных политических вопросов этого года, и мы с вами все непосредственные участники этого процесса в части организации выборов», - сказал Президент, обращаясь к руководителям регионов. Он сказал, что они должны обеспечить избирательный процесс на высоком уровне. При этом он подчеркнул, что должны быть решены все оставшиеся проблемы, в том числе относительно технического обеспечения избирательных участков.

Также местные руководители должны содействовать работе международных наблюдателей и мгновенно реагировать на любые их жалобы. То же Президент сказал и в отношении средств массовой информации.

«Мы ни в коем случае не должны позволитьдавления на СМИ», - сказал В.Янукович.

Кроме того, большую надежду Президент возлагает на видеонаблюдение на участках. Он выразил убеждение, что Украина своевременно завершит работу по установке соответствующего оборудования.