В Киевской области жестоко избили и порезали доверенное лицо оппозиционного кандидата

Неизвестные жестоко избили его и нанесли ножевые ранения, сообщили УНИАН в пресс-службе «Батькивщины».

По данным оппозиции, нападение произошло вчера вечером в Киевской области вблизи дома, где живет М.Шкуро. Пострадал также водитель доверенного лица кандидата в депутаты.

«Четверо человек крепкого телосложения остановили машину, в которой находился оппозиционер и водитель, разбили стекло и вытащили мужчин из автомобиля. После этого их жестоко избили, нанеся несколько ножевых ранений», - говорится в сообщении.

Также в руках у нападавших была канистра и бутылки с зажигательной смесью, которыми злоумышленники не успели воспользоваться, сообщили в «Батькивщине».

По их данным, пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.

По словам самого Д.Андриевского, нападение однозначно связано с политической деятельностью.

По этому поводу сегодня состоится пресс-конференция руководителя Центрального избирательного штаба Объединенной оппозиции «Батькивщина» Александра Турчинова.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Батькивщины».

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