В Донецке избили кандидата в депутаты

В Донецке неизвестные избили кандидата в народные депутаты Дмитрия Верзилова, который баллотируется в Верховную Раду Украины по мажоритарному округу №43 (г. Донецк, Ленинский район) от Радикальной партии, а также является действующим депутатом Ленинского районного совета г.Донецка.

Как передает корреспондент УНИАН, Д.Верзилов в распространил для СМИ заявление, в котором сообщил, что 15 сентября вечером примерно в 21.05 он шел домой после встречи с пенсионерами Ленинского района и уже возле подъезда его встретили двое неизвестных, которые напали на него и стали бить.

«Это было двое налысо побритых мужчины лет 30, выше и плотнее меня, в руках у одного из них был предмет, похожий на биту, а другой держал в руке мою фотографию. Не сказав мне ни слова, они повалили меня на землю и стали бить ногами по ребрам, по животу, ударяя затылком головы об асфальт, - отметил кандидат. - При этом мужчина в черной кожаной куртке, который держал мою фотографию, стал кричать, что меня ему «заказали», потому что я «перешел дорогу» очень влиятельному человеку, и что если я буду продолжать свою общественную деятельность и не откажусь от участия в избирательной компании – в следующий раз они меня убьют».

Нашли избитого депутата соседи, которые и вызвали «скорую». Но в тот же день, 15 сентября, врачи отказались госпитализировать Д.Верзилова, сославшись на «отсутствие тяжелых травм и угрозы жизнедеятельности», а на следующий день другие медики - Донецкой областной травматологии - констатировали факт нанесения побоев депутату райсовета, ушиб верхней дыхательной области и сотрясение головного мозга.

По словам Д.Верзилова, в Ворошиловском РОВД милиции г.Донецка 15 сентября у него отказались принимать заявление о нападении.

Д.Верзилов уверен, что избиение связано с его политической деятельностью и считает, что его заказали власти.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в общественных организациях «Союз спасения Донбасса» и «Донецкой городской организации пенсионеров и детей войны», 17 сентября в поддержку Д.Верзилова активисты организаций проведут митинг протеста под Донецким городским управлением МВД. После митинга заявление о нападении на Д.Верзилова будет передано лично начальнику городской милиции.