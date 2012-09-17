Уманцы дерут с хасидов по три доллара за маленькую бутылку воды

В этом году на 30 тыс. жителей города пришлось примерно 26 тыс. хасидов, которые приехали из Израиля, США, России, Франции и даже Эфиопии, сообщает ТСН.

После вечерних молитв и трапезы верующие примерно с 12 ночи начали более активное празднование нового 5573. Сегодня им запрещена любая работа. Весь день они посвящают молитвам и празднованиям.

А празднование стоит для хасидов недешево - цены для гостей Умани в этом году действительно впечатляют. Расчеты почти везде в долларах. Жители Умани иногда зарабатывают на хасидах на год вперед.

Например, пол-литровая бутылка минеральной воды здесь колеблется от 1 до 3 долларов. А упаковка овсяного печенья весом 200 граммов - от 20 до 25 гривен. Аренда помещений обошлась хасидам от 300 до 500 долларов в сутки. Кто экономнее, поселились в палаточном городке. За порядком следят около полутысячи милиционеров.