Сегодня с заходом солнца евреи будут праздновать Новый год

Считается, что в этот день, который чаще называют "шестым днем творения", Бог завершил сотворение мира и создал первого человека - Адама.

Как сообщает РИА Новости, в иудаизме Новый год празднуется с наступлением месяца тишрей два дня подряд и приходится на разные числа григорианского календаря. Торжества традиционно начинаются с заходом солнца накануне, этой осенью - 16 сентября.

В канун Нового года евреи приветствуют друг друга пожеланием: "Пусть вам будет записано только хорошее в этом году". Древнее предание рассказывает, что на небесах в огромной толстой Книге жизни записаны имена всех живущих на земле. В дни Рош Ашана Бог отмечает в этой книге, какая судьба ждёт всех живущих на земле: "кому жить и кому умереть, кого ожидает покой и кого - скитания, кого - благополучие и кого - терзания, кому суждена бедность и кому - богатство".

До начала праздничной трапезы принято есть яблоки в меду. Во время трапезы едят голову рыбы, гранат, блюда из моркови, свеклы и других плодов, названия которых на иврите или идиш ассоциируется с добрыми событиями.

Как сообщал УНИАН, для чествования памяти основателя хасидизма – цадика Нахмана и празднования Нового года в Умань съезжаются паломники - в этом году ожидается прибытие более 26 тысяч паломников.