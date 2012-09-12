Азаров встретился с премьер-министром Турции

Как сообщает департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ, во время встречи стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества между Украиной и Турцией, пути увеличения товарооборота, активизации в культурной, научной и туристической сферах.

«Наши отношения развиваются динамично. И Украина развивается динамично», - отметил Реджеп Тайип Эрдоган