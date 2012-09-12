Азаров встретился с премьер-министром Турции
23:19, 12 сентября 2012Политика
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Премьер-министр Украины Николай Азаров встретился с Премьер-министром Турецкой Республики Реджепом Таййипом Эрдоганом.
Как сообщает департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ, во время встречи стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества между Украиной и Турцией, пути увеличения товарооборота, активизации в культурной, научной и туристической сферах.
«Наши отношения развиваются динамично. И Украина развивается динамично», - отметил Реджеп Тайип Эрдоган
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