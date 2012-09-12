Тимошенко требует пустить к ней четырех политиков

Экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко обратилась с заявлением в администрацию Качановской исправительной колонии с требованием предоставить ей возможность краткосрочного свидания с министром иностранных дел Швеции Карлом Бильдтом, заместителями председателя партии "Батькившина" Александром Турчиновым и Григорием Немырей, а также народным депутатом Украины Арсением Яценюком.

Об этом сообщается на официальном сайте Ю.Тимошенко.

"Три недели назад Юлия Тимошенко, в соответствии со статьей 110 Уголовно-исполнительного кодекса, обратилась в администрацию Качановской колонии с заявлением о краткосрочном свидании с господином Карлом Бильдтом, народным депутатом Украины Арсением Яценюком и с первым заместителем председателя партии "Батькивщина" Александром Турчиновым и заместителем председателя партии Григорием Немырей", - сообщил защитник экс-премьера Сергей Власенко.

По его словам, в соответствии с уголовно-исполнительным законодательством, любой заключенный имеет право один раз в месяц проводить краткосрочное свидание с родственниками, знакомыми, друзьями и тому подобное. "А в соответствии с нормативными документами, таких людей одновременно может быть не больше четырех", - уточнил защитник.

"Последнее краткосрочное свидание Юлия Тимошенко проводила с послом Европейского Союза Жозе Мануэлем Пинтой Тейшейрой 11 августа 2012 года, то есть прошло больше месяца, и Юлия Тимошенко имеет право уже на следующее краткосрочное свидание", - подчеркнул С.Власенко.

Как сообщал УНИАН, сегодня дочь экс-премьер-министра Украины Евгения Тимошенко провела встречу с министром иностранных дел Швеции К.Бильдтом и министром Швеции по вопросам международного развития и сотрудничества Гуниллой Карлссон, которые выразили свою обеспокоенность ситуацией в Украине.

К.Бильдт обращался в Министерство иностранных дел Украины по поводу возможности проведения встречи с экс-премьером. Однако, как стало известно сегодня, Государственная пенитенциарная служба отказала министру иностранных дел Швеции в предоставлении разрешения на такую встречу с Ю.Тимошенко.