ТВі снова вставляют палки в колеса

Телеканалу ТВі запретили проводить внешнеэкономическую деятельность без специального разрешения Министерства экономики.

По теме: Генсек Совета Европы: Меня беспокоят действия против ТВі

Об этом на своей странице в Facebook написал один из ведущих телеканала, журналист Мустафа Найем.

По словам М.Найема, об этом телеканалу сообщило Главное управление экономики и инвестиций Киевской горгосадминистрации.

«Выражаясь научным языком, КГГА применила к каналу санкцию – «индивидуальный режим лицензирования внешнеэкономической деятельности». К примеру, если мы захотим оплатить трансляцию по спутнику, нам придется просить разрешения у подчиненных Петра Порошенко», - заметил М.Найем.

При этом, отметил журналист, «причиной такой санкции стал давно погашенный долг канала в размере 2 тысяч долларов перед APTN (Associated Press Television News)».

М.Найем опубликовал копию документа от Главного управления экономики и инвестиций КГГА, который подтверждает его слова.