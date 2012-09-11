ТВі снова вставляют палки в колеса

20:16, 11 сентября 2012
Политика
1563

По словам журналиста телеканала Мустафы Найема, ТВі запретили проводить внешнеэкономическую деятельность без специального разрешения Минэкономики.

Телеканалу ТВі запретили проводить внешнеэкономическую деятельность без специального разрешения Министерства экономики.

 

По теме: Генсек Совета Европы: Меня беспокоят действия против ТВі

Об этом на своей странице в Facebook написал один из ведущих телеканала, журналист Мустафа Найем.

По словам М.Найема, об этом телеканалу сообщило Главное управление экономики и инвестиций Киевской горгосадминистрации.

«Выражаясь научным языком, КГГА применила к каналу санкцию – «индивидуальный режим лицензирования внешнеэкономической деятельности». К примеру, если мы захотим оплатить трансляцию по спутнику, нам придется просить разрешения у подчиненных Петра Порошенко», - заметил М.Найем.

При этом, отметил журналист, «причиной такой санкции стал давно погашенный долг канала в размере 2 тысяч долларов перед APTN (Associated Press Television News)».

М.Найем опубликовал копию документа от Главного управления экономики и инвестиций КГГА, который подтверждает его слова.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter