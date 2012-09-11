ТВі снова вставляют палки в колеса
По словам журналиста телеканала Мустафы Найема, ТВі запретили проводить внешнеэкономическую деятельность без специального разрешения Минэкономики.
Телеканалу ТВі запретили проводить внешнеэкономическую деятельность без специального разрешения Министерства экономики.
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Об этом на своей странице в Facebook написал один из ведущих телеканала, журналист Мустафа Найем.
По словам М.Найема, об этом телеканалу сообщило Главное управление экономики и инвестиций Киевской горгосадминистрации.
«Выражаясь научным языком, КГГА применила к каналу санкцию – «индивидуальный режим лицензирования внешнеэкономической деятельности». К примеру, если мы захотим оплатить трансляцию по спутнику, нам придется просить разрешения у подчиненных Петра Порошенко», - заметил М.Найем.
При этом, отметил журналист, «причиной такой санкции стал давно погашенный долг канала в размере 2 тысяч долларов перед APTN (Associated Press Television News)».
М.Найем опубликовал копию документа от Главного управления экономики и инвестиций КГГА, который подтверждает его слова.