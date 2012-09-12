Власенко рассказал, как тюремщики едва не сняли с него штаны

Заявление Пенитенциарной службы об ограничении свиданий Юлии Тимошенко с защитниками прямо противоречит Уголовно-исполнительному кодексу, где четко указано, что ГПтС не имеет таких полномочий.

Об этом в эфире «5 канала» заявил защитник Юлии Тимошенко Сергей Власенко.

«Было заявление Пенитенциарной службы о том, что они ограничат встречи Юлии Тимошенко с защитниками. Часть 3 статьи 110 Уголовно-исполнительного кодекса: количество и продолжительность таких свиданий, имеется ввиду свидания с защитниками, неограничено. Закон говорит - неограничено, а Пенитенциарная служба говорит - а мы ограничим », - заявил Власенко.

Власенко также рассказал, что во время последнего посещения Тимошенко, во время прохождения контроля, представитель Пенитенциарной службы предложил ему снять штаны.

«Была очень интересная ситуация, когда мне предложили снять ремень, и возможно, снять брюки. На мой вопрос - чем это регламентировано, не уважаемый мною представитель Пенитенциарной службы сказал: знаете, у нас есть приказ, я говорю - можно его номер, реквизиты, дату, это секретный приказ - мне сказали - вы его сможете получить потом, в Качановской колонии », - рассказал Власенко.