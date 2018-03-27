Зачем зекам ”большая политика”?

„Цивилизация” и украинские тюрьмы – слова, которые на сегодня не совмещаются в принципе. Обществу это известно по многочисленных рассказам в средствах массовой информации о том, как калечит души и тела все еще „советская” репрессивная система исполнения наказаний.

Государство об этом узнало теоретически в 1995 году (когда при вступлении в Совет Европы от Украины потребовали передать пенитенциарную систему от правоохранного Министерства внутренних дел гражданскому Минюсту). А практически – года два назад, когда Европейский суд вынес ряд решений против Украины за бесчеловечное обращение с лицами, отбывающими наказания в украинских тюрьмах.

Украина попробовала исправиться дважды. Первый раз успешно - в 1999-м Департамент был выведен из подчинения МВД. А в 2004-м с пшиком – Верховная Рада „завалила” во втором чтении проект закона „Об органах юстиции”, предусматривавший передачу системы в ведение Министерства юстиции. Случайно или намеренно спикер Владимир Литвин вынес законопроект на голосование, когда зал парламента был полупуст - сейчас выяснять уже нет смысла. Но тюрьмы так и остались между небом и землей. А фактически – самостоятельным „царством” с закрытой и ограниченной системой допуска и недоброй репутацией.

Но вот Украина двинулась в направлении Европы. И 17 мая 2006 года Кабинет Министров Украины своим постановлением включил департамент в перечень ведомств, деятельность которых направляется и координируется Министерством юстиции.

ПОСПЕШИЛИ... Эксперты поспешили порадоваться государственной мудрости. Дескать, сделан первый шаг. И хотя он по преимущественно декларативный – подчинить систему наказаний Министерству юстиции возможно исключительно законодательным путем - но главное начало!

Однако оказывается, ничего эксперты не понимают. Какой еще „первый шаг”!

Громкие заявления Министерства юстиции явно противоречили сдержанной позиции экспертов. Сначала Минюст сообщил, что Государственный департамент исполнения наказаний подчинен Министерству юстиции (хотя допустим, что пресс-служба Минюста не специализируется в области юридической терминологии, и не очень хорошо понимает разницу между подчинением и координацией).

Но уже второе сообщение шокировало вообще. Министерство юстиции образовало Общественный Совет при Министре юстиции по вопросам соблюдения прав человека в учреждениях лишения свободы. Общественный совет сразу же провел первое заседание, и разродился рекомендациями министру юстиции о следующих шагах по наведению порядка в пенитенциарной системе.

Среди них и разработка Плана первоочередных мер для решения проблем, назревших в сфере исполнения криминальных наказаний, и создания в составе Минюста подразделения по вопросам деятельности системы исполнения наказаний, и личное посещение министром юстиции органов и учреждений исполнения наказаний.

Более того, Министерство юстиции и Общественный совет, не теряя времени, пригласили всех заинтересованных граждан и организаций сотрудничать в деле реформирования системы исполнения уголовных наказаний!

ТАК КОМУ ЖЕ ПРИНАДЛЕЖАТ ТЮРЬМЫ? О каком реформировании может идти речь, если Департамент исполнения наказаний Министерству юстиции не подчинен? Что это? Сознательное введение в заблуждение общества или откровенный правовой нигилизм главного юридического ведомства страны?

Стоит отметить, что после постановления Кабинета Министров „тюремное” начальство как-то не очень охотно комментировало эту тему, тем самым словно подтверждая заявления, зазвучавшие из Минюста.

Разве что начальник управления Госдепартамента по вопросам исполнения наказаний в Запорожской области полковник внутренней службы Виктор Суров был с журналистами откровенен:

- Фактически нас никуда не передавали, мы не подчиняемся Минюсту. Просто Кабинет Министров будет координировать и проверять нашу деятельность через министра юстиции.

Этот удивительный, учитывая активность Минюста, факт, подтвердил и экс-министр юстиции Александр Лавринович. То, что Министерству юстиции Украины дали право координировать деятельность Государственного департамента по вопросам выполнения наказаний, шаг положительный, однако не решает проблем, отметил он, комментируя правительственное постановление от 17 мая.

„Государственный департамент должен стать структурной составной Министерства юстиции. Без этого министр юстиции не будет иметь ни реальных рычагов влияния на организацию и функционирование пенитенциарной системы, ни необходимых возможностей для контроля. Но подчинить Госдеп исполнения наказаний Министерству юстиции постановлением Кабмина невозможно. Это требует внесения изменений в ряд законов Украины, в частности „О Государственной криминально-исполнительной службе Украины” – так прокомментировал он журналистам постановление Кабинета Министров.

И даже отметил, что „если процесс передачи пенитенциарной системы в подчинение Министерства юстиции Украины не будет завершен законодательно, вопрос обеспечения прав человека в местах заключение решенное не будет”.

ИММИТАЦИЯ ИЛИ РЕФОРМЫ? Не хочется быть категоричным, однако очень смахивает на то, что государство занялось банальной иммитацией реформ. Эксперты, возможно, не прибегают к таким категоричным формулировкам, однако их оценки последних инициатив и заявлений, прозвучавших со стороны Министерства юстиции, очень красноречивы:

Адвокат юридической фирмы „Пукшин и партнеры” Виталий КАСКО: „Образованная при Министре юстиции Общественный совет по вопросам соблюдения прав человека в учреждениях лишения свободы носит лишь консультативно-совещательный статус, ее решения не имеют юридической силы".

Стоит отметить, что Общественный совет не может давать рекомендаций министру юстиции, как это значилось в сообщении Министерства юстиции. Министерство, в свою очередь, для решения проблем, назревших в сфере исполнения наказаний, также не может выходить за пределы своих полномочий, предоставленных министерству Постановлением Кабмина „О направлениях и координации деятельности центральных органов исполнительной власти через соответствующих министров” от 23 февраля 2006 г., а также „Положением о Министерстве юстиции Украины”, утвержденным Указом Президента Украины от 30 декабря 1997 г.

В соответствии с настоящими нормативно-правовыми актами Министерство юстиции не может выходить за пределы функций направления и координации деятельности Государственного департамента по вопросам исполнения наказаний.

В частности, Минюст, в соответствии с возложенными на него задачами, может лишь принимать совместное с соответствующими органами исполнительной власти и научными учреждениями участие в разработке проектов концепций направления развития законодательства и их научном обосновании. Однако Министерство юстиции не может „обеспечить принятие” соответствующей концепции, как это говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Кроме того, личное посещение учреждений исполнения наказаний должностными лицами Министерства юстиции Украины, согласно уголовно-исполнительному кодекса Украину, возможно лишь по специальному разрешению администрации учреждений или органов управления ими, поскольку законом они не включены в число лиц, имеющих право посещать указанные учреждения без такого разрешения.”

Экс-заместитель министра юстиции, адвокат Валерия ЛУТКОВСКАЯ: „Образование в составе Министерства юстиции рекомендуемого Советом структурного подразделения по вопросам деятельности системы исполнения наказаний невозможно, поскольку согласно Положению о Министерстве юстиции Украины предельная численность работников Минюста и структура центрального аппарата Министерства утверждается Кабинетом Министров Украины.

Практически нереально, что Кабинет Министров Украины утвердит структуру Министерства, в которой будут присутствовать подразделения, призванные осуществлять несвойственные Министерству функции.

При желании, Министерство юстиции может разработать план первоочередных мер в сфере исполнения уголовных наказаний и Концепцию государственной политики в сфере исполнения уголовных наказаний. Однако первоочередные меры, по своей сути, предусматривают урегулирование вопроса ведомственными нормативными актами. То есть такие мероприятия могут быть предприняты только Госдепом. Одобрить же Концепцию государственной политики в сфере исполнения уголовных наказаний может лишь Кабинет Министров Украине по предоставлению Департамента.

Конечно, на общественных началах, Министерство может осуществить анализ ситуации, сложившейся в пенитенциарной системе Украины, а также информировать общественность о результатах анализа. Однако этот анализ придется делать, опираясь на информацию, предоставленную Департаментом. Поскольку согласно ст. 24 уголвно-исполнительного кодекса Украины, представители Минюста не отнесены к категории лиц, имеющих право без специального разрешения посещать пенитенциарные учреждения”.

ЭТО БОЛЬШАЯ ПОЛИТИКА

Но, похоже, эксперты ничего не понимают! Видимо, тут большая политика.

Как же не отрапортовать о выполнении обязательств перед Советом Европы? Да и просто не отрапортовать?! Совсем не помешает в канун формирования нового правительства и структуры Верховной Рады.

Вот только, украинским зекам от игр, в которые играет государство, ни холодно, ни жарко. Будем откровенны. Да и бороться за чьи-то права неправовыми методами – путь интересный...

Иван Солодкий