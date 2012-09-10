Тимошенко в восьмой раз отказалась ехать в суд

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГПтСУ.

Государственная пенитенциарная служба Украины информирует, что руководство Качановской исправительной колонии (№54) получило запрос от Киевского районного суда г. Харькова о вызове Ю.Тимошенко для участия в судебном заседании, которое запланировано на 10 часов 11 сентября с.н. Осужденная была проинформирована о получении запроса.

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Государственная пенитенциарная служба Украины заявляет, что бывший премьер-министр Украине Юлия Тимошенко в восьмой раз отказалась от участия в судебном заседании.«В ответ осужденная Ю.Тимошенко в письменном виде сообщила руководству учреждения об отказе принимать участие в судебном заседание 11 сентября с.г.», - сообщает пресс-служба и уточняет, что «это уже в восьмой раз подряд осужденная отказывается прибыть на судебное заседание в Киевский районный суд г. Харькова».

«Об этом был составлен соответствующий письменный акт и в дальнейшем проинформирован упомянутый суд», - сообщили в пресс-службе ГПтСУ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 10 сентября, народный депутат Сергей Власенко выразил надежду, что Ю.Тимошенко не будут 11 сентября доставлять на заседание Киевского районного суда Харькова на слушание уголовного дела относительно нарушений в деятельности корпорации «Единые энергетические системы Украины».

Справка УНИАН. В октябре 2011 года СБУ возбудила в отношении Ю.Тимошенко уголовное дело за перевод долгов корпорации ЕЭСУ на бюджет Украины.

По информации пресс-центра СБУ, Ю.Тимошенко «обвиняется в организации уклонения от уплаты налогов на общую сумму свыше 4,7 млн. грн, расхищении и покушении на расхищение бюджетных средств путем незаконного возмещения свыше 25 млн. грн налога на добавленную стоимость, служебном подлоге и в уклонении от уплаты 681 тыс. грн подоходного налога. Методом расхищения бюджетных средств было введение корпорацией ЕЭСУ финансовой схемы сокрытия валютной выручки с использованием подконтрольных оффшорных компаний».

Ю.Тимошенко в 1995-1997 гг. возглавляла корпорацию ЕЭСУ.

В то же время защита настаивает, что дело в отношении Ю.Тимошенко о деятельности ЕЭСУ было закрыто в 2005 году законно, и это подтвердил Верховный Суд Украины.

14 августа Киевский райсуд Харькова перенес рассмотрение дела на 11 сентября.’’