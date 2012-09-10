МИД Бельгии уверяет, что заявки на визы можно подавать и в посольство

Об этом говорится в письме представителя МИД Бельгии Кристин Грегуар, переданном агентству УНИАН.

“Подача заявки на краткосрочные визы напрямую в посольство должна оставаться возможной. И внешний центр (VFS) это, кстати, уточняет”, - сказано в письме.

При этом представитель МИД Бельгии заметила, что Посольство Бельгии в Украине сохраняет возможность прямого обращения граждан к ним с целью получения визы, однако выставляет условие предварительной записи с тем, чтобы обеспечить гражданам такие же условия, как и в визовом центре.

К.Грегуар признала, что на веб-сайте Посольства Бельгии в Украине “неудачно” использовалось слово “исключительно” относительно возможности подачи заявок на визы направления в посольство.

“Запрос об использовании слова “исключительно” является справедливым, ведь его выбор был неудачным, поскольку посольство соглашается на принятие по всем категориям виз по записи”, - говорится в письме.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, информация на сайте Посольства Бельгии в Украине также была изменена. Ранее на веб-сайте, в частности, отмечалось: “Визы: запись в посольстве – только в исключительных случаях”. Сейчас на веб-сайте Посольства Бельгии в Украине информация о возможности записи на получение визы напрямую в посольстве вообще отсутствует. Веб-сайт по вопросам виз предлагает обращаться либо в визовый центр VFS, либо “получать информацию о визовых досье” по номеру телефона, который работает всего один час в сутки.

В своем письме К.Грегуар также отмечает, что использование услуг внешнего поставщика услуг посольством при процедуре оформления виз вызвано количеством заявок, а также возможностью предоставления заявителям лучших услуг, в том числе лучшего распорядка дня работы внешнего поставщика и его широкой представленности в регионах Украины.

Как сообщал УНИАН, в соответствии с Визовым кодексом ЕС, посольства стран-членов Евросоюза при выдаче виз могут привлекать внешних поставщиков услуг для передачи документов от заявителей в посольства и наоборот.

Вместе с тем, Визовый кодекс предусматривает, что в случае сотрудничества с внешними поставщиками услуг посольства должны сохранять возможность подачи визовых заявок непосредственно в посольства.

Тем не менее, практика работы ряда европейских посольств в Украине свидетельствует о том, что такая возможность практически отсутствует или сведена к минимуму.