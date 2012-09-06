Тюремщики говорят, что камеры в палате Тимошенко их, по территории - милиции

В Государственной пенитенциарной службе Украины заявляют, что информация о сокрытии сведений о принадлежности камер видеонаблюдения, установленных на 9 этаже Центральной клинической больницы "Укрзалізниці", где на лечении находится бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, распространена с целью дискредитации пенитенциарной службы.

Как сообщили УНИАН в пресс-служба ГПтСУ, об этом говорится в заявлении представителя Государственной пенитенциарной службы Украины Сергея Мотляха о рассмотрении в Окружном административном суде города Киева искового заявления Ю.Тимошенко.

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«Распространенная пресс-службой партии "Батькивщина" информация о сокрытии Государственной пенитенциарной службой Украины сведений о принадлежности камер видеонаблюдения, установленных на 9 этаже Центральной клинической больницы "Укрзалізниці" и во дворе, не отвечает действительности и распространена с целью дискредитации пенитенциарной службы», - сказано в заявлении.

«Официально заявляю, что представляя интересы Государственной пенитенциарной службы Украины в Окружном административном суде города Киева, на вопрос суда об основаниях установления камер видеонаблюдения в палате, где находится осужденная, мной было отмечено, что в палате, в соответствии с требованиями статьи 103 Уголовно-исполнительного кодекса Украины для предупреждения совершения преступлений, нарушений установленного законодательством порядка отбывания наказания и получения необходимой информации о поведении осужденной, администрацией Качановской исправительной колонии (№ 54) установлено три камеры видеонаблюдения», - указывается в заявлении.

Также отмечается, что «на вопрос суда о принадлежности других камер, установленных в помещениях общего пользования, рядом с палатой, где находится Ю.Тимошенко и на прилегающей территории, было объяснено, что камеры принадлежат органам внутренних дел, которые осуществляют охрану общественного порядка в Центральной клинической больнице "Укрзалізниці". На месте коллегия судей приняла решение о направлении соответствующих запросов в Министерство внутренних дел Украины и руководству Центральной клинической больницы "Укрзалізниці" по данному поводу. Это может быть подтверждено аудиозаписью судебного заседания».

Как сообщал УНИАН, Государственная пенитенциарная служба Украины сегодня заявила, что установление камер видеонаблюдения в помещениях ЦКБ "Укрзалізниці" в Харькове вполне законно.

5 сентября партия «Батькивщина» заявила, что в больнице, где находится Ю.Тимошенко, нелегально и неизвестно кем установлены три видеокамеры. «Батькивщина» выразила требование прекратить систематически нарушать право Ю.Тимошенко на конфиденциальность.

Защитник Ю.Тимошенко, народный депутат Сергей Власенко сообщил, что защита экс-премьера будет требовать возбудить уголовные дела в отношении тех, кто установил несанкционированные видеокамеры.