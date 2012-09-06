Тюремщики говорят, что окружили Тимошенко камерами вполне законно

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе ГПтСУ, комментируя некоторые заявления в СМИ относительно незаконности установления камер видеонаблюдения в помещениях этой больницы.

В соответствии с действующей нормативной базой, сотрудники Качановской исправительной колонии № 54 отвечают за охрану и безопасность осужденных женщин, которые направлены из колонии для лечения или прохождения курса реабилитации в медицинские заведения Минздрава Украины, отмечает пенитенциарная служба.

«Перед помещением осужденной Ю.Тимошенко в стационарное отделение в ЦКБ было установлено 3 видеокамеры для постоянного надзора персонала за осужденными, обеспечения мер безопасности больных, а также контроля действий персонала и действий работников охраны Качановского учреждения. Оборудование помещения видеокамерами и другими средствами охраны и безопасности отвечает требованиям действующего законодательства. План оснащения помещения медицинской палаты был утвержден соответствующими должностными лицами и согласован с руководством больницы.

В свою очередь, для обеспечения охраны общественного порядка было организовано несение службы сотрудниками органов МВД Украины, что также предусматривает осуществление видеонаблюдения за помещениями общего пользования медицинского заведения и на прилегающей территории ЦКБ.

Этот вопрос (установление отдельного поста и камер видеонаблюдения), а также порядок несения службы и взаимодействия сотрудников разных ведомств был согласован руководством территориальных органов ГПтС и МВД Украины», - говорится в сообщении.

Таким образом, отмечают в ГПтСУ, установление камер видеонаблюдения в помещениях ЦКБ «Укрзалізниці» является вполне законным, и они используются с целью недопущения случаев нарушения законодательства, надзора за осужденными, обеспечения мер безопасности больных, а также контроля действий охраны и других лиц.

В пенитенциарной службе напомнили, что вопрос законности установления и использования камер видеонаблюдения в учреждениях ГПтС неоднократно проверялся государственными контролирующими и правозащитными органами, а также международными правозащитными организациями, в том числе Европейским Комитетом против истязаний.

Практика применения видеонаблюдения в пенитенциарных заведениях и помещениях содержания заключенных лиц предусмотрена национальным и международным законодательством.

Как сообщал УНИАН, 5 сентября партия «Батькивщина» заявила, что в больнице, где находится Ю.Тимошенко, нелегально и неизвестно кем установлено три видеокамеры. «Батькивщина» выразила требование прекратить систематически нарушать право Ю.Тимошенко на конфиденциальность.

Позже защитник Ю.Тимошенко, народный депутат Сергей Власенко сообщил, что защита экс-премьера будет требовать возбудить уголовные дела в отношении тех, кто установил несанкционированные видеокамеры.