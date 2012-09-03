Тимошенко говорит, что за ней следят даже в душе

Экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко заверяет, что действующей власти не удастся уничтожить ее как политика.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Ю.Тимошенко, она считает, что новые криминальные обвинения, в том числе и относительно убийства Щербаня, в ее адрес являются признанием факта невозможности победить ее как политика.

Ю.Тимошенко считает, что власти пытаются доказать любым образом, по своим понятиям, ее причастность хотя бы к каким-то преступлениям.

По словам Ю.Тимошенко, даже находясь в тюрьме, она не жалеет, что избрала путь борьбы с олигархией.

«Они отказывали мне в предоставлении надлежащей медицинской помощи семь месяцев. Они ощущают удовольствие, когда наблюдают за мной, когда я не могу вставать, ходить или помочь себе. Они даже не предоставляли костыля, заявляя, что я здорова. К счастью, как один из моих друзей сказал мне, по крайней мере, мой политический позвоночник не поврежден», - отметила экс-премьер.

«Я сохраняю спокойствие даже тогда, когда знаю, что эти нелюди ведут видеонаблюдение за мной в душе, в процедурных кабинетах и в комнатах, предназначенных для конфиденциальных встреч с защитниками, когда они применяют насилие и лишают даже тех прав, которые есть у убийц и наркоманов. Поэтому я верю: я смогу объединить украинский народ. Иначе как можно оправдать титанические усилия режима по лишению меня воли и других политических оппонентов?», - заявила Ю. Тимошенко.