Литвин: неприкосновенностью займется следующий созыв

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пленарного заседания ВР сообщил председатель Верховной Рады Владимир Литвин.

Он отметил, что в парламент поступило заключение Конституционного Суда Украины относительно конституционности законопроекта о внесении изменений в Основной Закон относительно гарантии неприкосновенности для отдельных должностных лиц.

В то же время, добавил спикер, согласно Конституции, законопроекты, которые касаются внесения изменений в Основной Закон, не могут быть предварительно одобрены на последней сессии ВР.

«Вопрос о предварительном одобрении и дальнейшем рассмотрении такого законопроекта включается в повестку дня первой сессии новоизбранной Верховной Рады Украины без голосования», - сказал В.Литвин.

Как сообщал УНИАН, 28 августа Конституционный Суд признал отвечающм Конституции, законопроект о внесении изменений в Основной Закон относительно гарантии неприкосновенности для отдельных должностных лиц.

В частности, КС признал, что законопроект, предложенный народными депутатами от Партии регионов (регистрационный номер 3251), соответствует требованиям статей 157, 158 Конституции, которыми предлагается исключить из действующей редакции Конституции часть 1 статьи 80‚ согласно которой „народным депутатам Украины гарантируется депутатская неприкосновенность“, а часть 3 этой статьи изложить в новой редакции, в соответствии с которой „народный депутат Украины не может быть без согласия Верховной Рады Украины задержан или арестован до вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении него“.

Также КС признал конституционным предложение относительно исключения из текста Конституции положений части 3 статьи 105: «Если только Президент Украины не был устранен с поста в порядке импичмента».

Конституционный Суд мотивировал свое решение тем, что исключение этих слов из текста Конституции не направлено на ликвидацию независимости или на нарушение территориальной целостности Украины, и отвечает требованиям Конституции Украины.

КС признал, что указанный законопроект Верховная Рада шестого созыва на протяжении года не рассматривала и в течение срока своих полномочий не изменяла указанные положения Основного Закона, следовательно законопроект отвечает положениям Конституции.