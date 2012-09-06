Литвин: неприкосновенностью займется следующий созыв
Верховная Рада Украины будет рассматривать вопрос внесения изменений в Конституцию относительно депутатской неприкосновенности на первой сессии парламента следующего, седьмого, созыва.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пленарного заседания ВР сообщил председатель Верховной Рады Владимир Литвин.
Он отметил, что в парламент поступило заключение Конституционного Суда Украины относительно конституционности законопроекта о внесении изменений в Основной Закон относительно гарантии неприкосновенности для отдельных должностных лиц.
В то же время, добавил спикер, согласно Конституции, законопроекты, которые касаются внесения изменений в Основной Закон, не могут быть предварительно одобрены на последней сессии ВР.
«Вопрос о предварительном одобрении и дальнейшем рассмотрении такого законопроекта включается в повестку дня первой сессии новоизбранной Верховной Рады Украины без голосования», - сказал В.Литвин.
Как сообщал УНИАН, 28 августа Конституционный Суд признал отвечающм Конституции, законопроект о внесении изменений в Основной Закон относительно гарантии неприкосновенности для отдельных должностных лиц.
В частности, КС признал, что законопроект, предложенный народными депутатами от Партии регионов (регистрационный номер 3251), соответствует требованиям статей 157, 158 Конституции, которыми предлагается исключить из действующей редакции Конституции часть 1 статьи 80‚ согласно которой „народным депутатам Украины гарантируется депутатская неприкосновенность“, а часть 3 этой статьи изложить в новой редакции, в соответствии с которой „народный депутат Украины не может быть без согласия Верховной Рады Украины задержан или арестован до вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении него“.
Также КС признал конституционным предложение относительно исключения из текста Конституции положений части 3 статьи 105: «Если только Президент Украины не был устранен с поста в порядке импичмента».
Конституционный Суд мотивировал свое решение тем, что исключение этих слов из текста Конституции не направлено на ликвидацию независимости или на нарушение территориальной целостности Украины, и отвечает требованиям Конституции Украины.
КС признал, что указанный законопроект Верховная Рада шестого созыва на протяжении года не рассматривала и в течение срока своих полномочий не изменяла указанные положения Основного Закона, следовательно законопроект отвечает положениям Конституции.