«Батькивщина»: возле Тимошенко нелегально установили еще три видеокамеры

Об этом идет речь в переданном УНИАН сообщении пресс-службы партии «Батьківщина».

Во время слушания в Окружном административном суде г. Киева иска Ю.Тимошенко относительно неправомерности действий Государственной пенитенциарной службы и Министерства здравоохранения выяснилось, что только три из шести камер видеонаблюдения, установленных на девятом этаже больницы «Укрзалізниці», где лечится экс-премьер, принадлежат пенитенциарной службе.

По данным пресс-службы партии, представители пенитенциарной службы предоставили суду схему плана, где отмечены посты охраны и местонахождения камер видеонаблюдения. «Они признали, что только три камеры были установлены ГПтС и не имеют информации, кто является владельцем еще трех видеокамер. Представители пенитенциарной службы также не знают, кто просматривает записи из этих трех видеокамер и куда эти видеосъемки могут попасть», - добавили в пресс-службе «Батьківщини».

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«Показательным является тот факт, что эти видеокамеры неизвестного происхождения находятся на территории, за которую отвечает только пенитенциарная служба. Работники Государственной пенитенциарной службы также не смогли ответить, есть ли еще на этаже, где проходит лечение Юлия Тимошенко, другие незаконно установленные видеокамеры», - отмечается в сообщении.

«Батьківщина» требует от власти прекратить нарушать право Ю.Тимошенко на конфиденциальность и другие провокационные действия в отношении нее, установить имена и должности лиц, которые постоянно и круглосуточно следят за Ю.Тимошенко, и возбудить против них уголовные дела.

Как сообщал УНИАН, Печерский райсуд Киева в октябре 2011 года приговорил Ю.Тимошенко к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году.

С конца декабря 2011 года экс-премьер отбывает срок в Качановской колонии в Харькове. С мая из-за ухудшения здоровья Ю.Тимошенко находится в больнице "Укрзалізниці" в Харькове.