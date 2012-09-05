Регионал убеждает: нардепы не отлынивают от работы, а "определяют приоритеты"

У Верховной Рады нет проблем с формированием повестки дня. Председатель ВР Владимир Литвин предложил провести консультации и совещания для формирования уточненной повестки дня парламента, в связи с началом предвыборной компании, поэтому заседание Верховной Рады было закрыто до четверга.

Об этом в эфире «5 канала» заявил представитель Президента в Верховной Советов, депутат-регионал Юрий Мирошниченко.

«Проблемы с формированием повестки дня на эту сессию, возникли не с отсутствием законопроектов, ведь Секретариат Верховной Рады подготовил свыше 800 законопроектов, которые предлагались на рассмотрение, кроме того лидеры Партии регионов, КПУ, Блока Литвина предлагали еще по 50-60 законопроектов, которые на нашему мнению Верховная Рада должна была рассмотреть в течение этой сессии. Но учитывая то, что эта сессия действительно последняя в этом созыве, и учитывая то обстоятельство, что подавляющее большинство народных депутатов будут участвовать в агитационных мероприятиях, нам нужно было определить приоритеты, и вот как раз исходя из этого обстоятельства Владимир Литвин предложил провести консультации и совещание с тем чтобы в среду сформировать уточненную повестку дня, реалистичную, которая выходит из планов каждой политической силы относительно ведения агитации и возможности участвовать в работе парламента в пленарном режиме, и тогда, в четверг, мы выйдем на системную работу», - заявил Мирошниченко. «Чтобы не получилось так, что мы второстепенные вопросы ставим в повестку дня, я важные остаються без рассмотрения, так как люди будут на округах», - добавил он.