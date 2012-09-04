Заседание ВР закрыли, потому что не согласовали повестку дня
10:35, 04 сентября 2012Политика
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Верховная Рада Украины приняла постановление о внесении изменений в календарный план одиннадцатой сессии парламента шестого созыва.
Депутаты решили, что на сегодня хватит
Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 256 из 316 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.
В соответствии с постановлением ВР приняла решение 4-5 сентября работать в комитетах, а 6 сентября состоится пленарное заседание.
Председатель ВР Владимир Литвин объяснил необходимость принятия данного решения тем, что окончательно не согласована повестка дня на сегодня и на завтра.
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