Заседание ВР закрыли, потому что не согласовали повестку дня

10:35, 04 сентября 2012
Политика
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Верховная Рада Украины приняла постановление о внесении изменений в календарный план одиннадцатой сессии парламента шестого созыва.

Верховная Рада

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 256 из 316 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

В соответствии с постановлением ВР приняла решение 4-5 сентября работать в комитетах, а 6 сентября состоится пленарное заседание.

Председатель ВР Владимир Литвин объяснил необходимость принятия данного решения тем, что окончательно не согласована повестка дня на сегодня и на завтра.

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