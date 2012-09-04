Заседание ВР закрыли, потому что не согласовали повестку дня

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 256 из 316 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

В соответствии с постановлением ВР приняла решение 4-5 сентября работать в комитетах, а 6 сентября состоится пленарное заседание.

Председатель ВР Владимир Литвин объяснил необходимость принятия данного решения тем, что окончательно не согласована повестка дня на сегодня и на завтра.