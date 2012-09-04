Депутат пригрозил убить губернатора и получил два года

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Черновицкой области, местного депутата осудили за совершение преступлений, предусмотренных ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч.1 ст.350 (угроза или насилие относительно служебного лица или гражданина, исполняющего общественный долг) УК Украины.

Правоохранители выяснили, что указанный депутат в августе прошлого года звонил председателю Первомайской райсовета и угрожал ему убийством, физической расправой, обещал взорвать его дом. Также в августе 2011 года он угрожал убийством и председателю Черновицкой ОГА Папиев.

На суде злоумышленник признал свою вину в незаконном обращении с оружием, однако, угрозы председателю райсовета и председателю ОГА отрицал - при том, что это было записано на диктофон.

Во время проведения санкционированного обыска по месту жительства депутата было обнаружено и изъято охотничье нарезное оружие, разрешение на право хранения и ношения которого завершилось еще 30 марта 2009 года.