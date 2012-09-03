Оппозиция еще надеется отстоять фамилии Тимошенко и Луценко в бюллетенях

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Батьківщини», об этом сегодня после заседания суда сказала адвокат, представитель «Батьківщини» Тамара Мазур.

«Если говорить о Тимошенко и Луценко, то им отказали в регистрации, но они остались в списке политической партии. Поэтому формально они должны были быть включены в бюллетень», - отметила адвокат.

По ее словам, при вынесении решения «судьи упустили из виду статью 80, пункт 4 закона о выборах, которая четко указывает на то, что в избирательном бюллетене должен быть указана первая пятерка, утвержденная съездом политической партии».

По мнению Т.Мазур, такие действия суда не позволили должным образом рассмотреть исковое заявление.

В двухдневный срок партия «Батьківщина» намеревается обжаловать решение суда в Высшем административном суде.