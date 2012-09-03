Суд отказался приостановить печать бюллетеней без фамилий Тимошенко и Луценко

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии "Батьківщина", соответствующее постановление было объявлено сегодня коллегией судей под председательством судьи Натальи Троян.

В решении суда отмечается, что истец - партия "Батьківщина" - не привела надлежащих доказательств, что их интересы могут быть каким-то образом нарушены соответствующим постановлением ЦИК от 29 августа.

Как сообщал УНИАН, Центральная избирательная комиссия своим постановлением от 29 августа утвердила форму и текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах в Верховную Раду в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

Согласно решению ЦИК, в избирательном бюллетне будут указаны фамилии и имена первых пяти кандидатов в депутаты, зарегистрированных Центризбиркомом.

Ю.Тимошенко по решению предвыборного съезда возглавила партийный список "Батьківщини", а Ю.Луценко в этом списке занял пятое место. В то же время ЦИК отказал им в регистрации кандидатами в народные депутаты из-за судимости.

Таким образом, в избирательном бюллетне от партии "Батьківщина" будут указаны фамилии следующих кандидатов: Арсений Яценюк, Александр Турчинов, Анатолий Гриценко, Вячеслав Кириленко и Григорий Немыря.