Янукович поздравил украинских паралимпийцев с золотом

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Вся Украина, отметил Президент, гордится победой своих спортсменов, которые завоевали высокие награды уже в первый день соревнований.

В.Янукович отметил, что украинские паралимпийцы продемонстрировали высокое спортивное мастерство и волю к победе. Он выразил уверенность, что полученное ими «золото» - хорошее начало успешных выступлений наших атлетов на Паралимпиаде.

В.Янукович пожелал чемпионам крепкого здоровья, дальнейших спортивных достижений и ярких побед в будущем.

Как сообщал УНИАН, Д.Хорава завоевал "золото" среди мужчин в весовой категории до 66 кг, победив в финальном бое китайца Жао Ксю 1:0.

Украинка Н.Прологаева стала лучшей в плавании на дистанции 50 метров свободным стилем. В финальном заплыве она опередила Тересу Пералес из Испании и Инбал Песаро из Израиля.