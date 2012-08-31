Янукович поздравил украинских паралимпийцев с золотом

09:34, 31 августа 2012
Политика
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Президент Украины Виктор Янукович поздравил дзюдоиста Давида Хораву и пловчиху Наталию Прологаеву с завоеванием золотых медалей на XIV Паралимпийских играх в Лондоне.

Прологаева завоевала золото на дистанции 50 метров свободным стилем

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Вся Украина, отметил Президент, гордится победой своих спортсменов, которые завоевали высокие награды уже в первый день соревнований.

В.Янукович отметил, что украинские паралимпийцы продемонстрировали высокое спортивное мастерство и волю к победе. Он выразил уверенность, что полученное ими «золото» - хорошее начало успешных выступлений наших атлетов на Паралимпиаде.

В.Янукович пожелал чемпионам крепкого здоровья, дальнейших спортивных достижений и ярких побед в будущем.

Как сообщал УНИАН, Д.Хорава завоевал "золото" среди мужчин в весовой категории до 66 кг, победив в финальном бое китайца Жао Ксю 1:0.

Украинка Н.Прологаева стала лучшей в плавании на дистанции 50 метров свободным стилем. В финальном заплыве она опередила Тересу Пералес из Испании и Инбал Песаро из Израиля.

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