Представитель Украины в ЕСПЧ утверждает, что Тимошенко арестовали законно

Об этом он заявил сегодня в ЕСПЧ, который начал рассмотрение дела Ю.Тимошенко, сообщили УНИАН в пресс-службе «Батьківщини».

В частности, как отмечается в сообщении, Н.Кульчицкий «полностью опроверг все обвинения против режима Виктора Януковича и отметил, что Юлия Тимошенко была арестована законно, ее права не нарушались, ей оказывалась медицинская помощь, а "все выводы европейских институтов, политиков и экспертов носят общий характер" и не могут быть приняты во внимание».

Теперь слово имеет защитник Ю.Тимошенко Валентина Теличенко.

Как сообщал УНИАН, Европейский суд по правам человека сегодня проводит публичные слушания дела "Тимошенко против Украины". После публичных слушаний суд продолжит свою работу в закрытом режиме, а решение будет объявлено на более позднем этапе.

Ю.Тимошенко пожаловалась в Европейский суд по правам человека на нарушение статьи 3 (нечеловеческое поведение), статьи 5 (незаконный арест), статьи 18 (политические мотивы преследования) и статьи 8 (право на частную жизнь) Европейской конвенции по правам человека во время судебного разбирательства в суде первой инстанции "газового дела».

Справка УНИАН. Ю.Тимошенко в октябре 2011 года была приговорена к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году. С конца декабря 2011 года она отбывает срок в Качановской колонии в Харькове. С мая из-за ухудшения здоровья Ю.Тимошенко находится на лечении в больнице "Укрзалізниці" в Харькове.