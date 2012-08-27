В парламент проходят четыре партии (опрос)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют представленные директором Фонда «Демократические инициативы» Ириной Бекешкиной результаты опроса, проведенного с 10 по 15 августа Фондом “Демократические инициативы” совместно с социологической службой Центра Разумкова.

Так, согласно полученным данным, за Партию регионов свой голос готовы отдать 28,1% тех, кто пойдет на выборы, и 22,3% среди всех опрошенных; за “Батькивщину” – 25,6% и 20,0% соответственно, за “УДАР” – 11,5% и 9,6% и за КПУ – 8,2% и 6,7%.

В бюллетень, предложенный респондентам в ходе опроса, были внесены еще 10 политсил, которые не набирают 5% голосов: Партия Наталии Королевской “Украина - Вперед!” – 4% и 3,4%; ВО “Свобода” – 3,8% и 3,1%; “Наша Украина”, Партия Пенсионеров Украины, партия “Зеленые”, Радикальная партия Олега Ляшко, “Демократический альянс”, СПУ, Украинская платформа “Собор” и Всеукраинское объединение “Громада”, – набирают менее 1% голосов избирателей и в изложенном перечне указаны в порядке уменьшения набранных процентов.

Не определились, за кого будут голосовать, 14,4% избирателей, а 1,5% сказали, что голосовали бы за другую партию.

И.Бекешкина констатировала, что по сравнению с результатами опроса, проведенного в июне, рейтинги партий практически не изменились (некоторые изменения в пределах погрешности), хотя и произошло много различных событий, которые могли бы повлиять на поддержку политсил, в частности, принят языковой закон, были обнародованы избирательные списки партий и пр.

Директор социологической службы Центра Разумкова Андрей Быченко объяснил «стабильность рейтингов» более или менее постоянной политической ситуацией в Украине.

“Рейтинги, если мы посмотрим, – они меняются, но меняются в отдельных группах. Дело в том, что украинский электорат, начиная с выборов президента в 2004 г., разделился очень сильно на условные оранжевую и бело-голубую части. Конечно, есть люди, которые не входят ни туда, ни туда, но эти две части очень большие и приблизительно одинаково большие, и между ними перетекание электората фактически не происходит”, - сказал эксперт. Он добавил, что, в частности, рейтинги ПР и КПУ “очень четко взаимоувязаны между собой: если увеличивается рейтинг ПР, то, как правило, похоже меняется рейтинг Коммунистической партии и наоборот”.

“Приблизительно такая же ситуация и в противоположном лагере. Таким образом, мы видим картину приблизительного равенства голосов абсолютно разных лагерей, которые с трудом воспринимают друг друга, вместо того, чтобы стирать эти противоречия после выборов Президента в 2004 г. И с каждыми выборами участники избирательных кампаний эти противоречия лишь углубляли”, - отметил А.Быченко.

Исследование проводилось с 10 по 15 августа в 2012 г. В ходе исследования опрошены 2009 респондентов в возрасте 18 лет и старше во всех областях Украины. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.