«Новый учебный год в столице: что ожидает школьников и студентов?"- эфир «Киевского форума»

28 августа 2012 года в 19.30 - начнётся выпуск социального ток-НЕшоу «Киевский форум» с Реной Назаровой в эфире Киевской государственной региональной телерадиокомпании (ул. Крещатик, 26).

Тема эфира: «Новый учебный год в столице: что ждет школьников и студентов?"

К участию в программе приглашены:

представитель Министерства, образования и науки, молодежи и спорта Украины;

Леонид Новохатько, заместитель председателя КГГА;

Виктория Челомбитько, первый заместитель начальника ГУ образования и науки КГГА;

Алексей Давиденко, депутат Киевсовета, секретарь Постоянной комиссии по вопросам гуманитарной политики;

Зоя Миронова, депутат Киевсовета, заместитель председателя Постоянной комиссии по вопросам гуманитарной политики;

Елизавета Щепетильникова, президент ВМОО "Украинская ассоциация студенческого самоуправления";

Инна Совсун, эксперт образовательных программ Центра исследования общества;

педагоги, журналисты и неравнодушные киевляне.

Аккредитация для журналистов по тел.: (066)405-14-55 до 15.00 28 августа (Бойко Юлия).