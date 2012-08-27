«Новый учебный год в столице: что ожидает школьников и студентов?"- эфир «Киевского форума»
28 августа 2012 года в 19.30 - начнётся выпуск социального ток-НЕшоу «Киевский форум» с Реной Назаровой в эфире Киевской государственной региональной телерадиокомпании (ул. Крещатик, 26).
Тема эфира: «Новый учебный год в столице: что ждет школьников и студентов?"
К участию в программе приглашены:
представитель Министерства, образования и науки, молодежи и спорта Украины;
Леонид Новохатько, заместитель председателя КГГА;
Виктория Челомбитько, первый заместитель начальника ГУ образования и науки КГГА;
Алексей Давиденко, депутат Киевсовета, секретарь Постоянной комиссии по вопросам гуманитарной политики;
Зоя Миронова, депутат Киевсовета, заместитель председателя Постоянной комиссии по вопросам гуманитарной политики;
Елизавета Щепетильникова, президент ВМОО "Украинская ассоциация студенческого самоуправления";
Инна Совсун, эксперт образовательных программ Центра исследования общества;
педагоги, журналисты и неравнодушные киевляне.
Аккредитация для журналистов по тел.: (066)405-14-55 до 15.00 28 августа (Бойко Юлия).