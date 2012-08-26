Азаров надумал возрождать шахтерские поселки и города

«Мы все больше и больше переходим на собственное топливо, а значит, у нас и дальше будет потребность в отечественном угле. Поэтому угольная отрасль будет развиваться, и перспектива у шахтеров есть», - сказал Н.Азаров, сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров.

По словам премьера, после того, как «в известные годы» в государстве был взят курс на закрытие шахт, шахтерские поселки превратились в регрессивные территории, которые потеряли рабочие места, а соответственно - и отчисления в местные бюджеты.

Как заявил глава правительства, с такой безответственной политикой покончено раз и навсегда.

«Мы из года в год наращиваем государственную поддержку угольной промышленности, предусматривая средства на строительство новых шахтных горизонтов. Такой линии правительство будет придерживаться и в дальнейшем. Особое внимание власть будет уделять развитию шахтерских поселков», - заверил Н.Азаров.