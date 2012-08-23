Завтра ПР организует праздничный концерт с Винницкой и «Алиби»
Завтра на Софийской площади в Киеве Партия регионов организует праздничный митинг-концерт ко Дню Независимости Украины.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов, в 11.30 на площади начнется прямая трансляция выступления Президента Украины Виктора Януковича с Национального дворца искусств «Украина».
Все желающие смогут пообщаться с кандидатами в народные депутаты от Партии регионов, узнать, с какой программой партия идет на выборы. А также послушать известных украинских исполнителей, среди которых - группа «Алиби» и Алена Винницкая.
Как сообщал УНИАН, завтра в Киеве Объединенная оппозиция проведет митинг и развернет самый большой в Украине государственный флаг.
Предусматривается, что в 10.30 состоится сбор участников и формирование колонны на Михайловской площади.
В 11.00 колонна отправится в пешим ходом по улице Владимирской в сторону парка имени Шевченко.
Состоится возложение цветов к памятникам Михаилу Грушевскому и Тарасу Шевченко.
В парке имени Шевченко пройдет праздничный митинг с участием руководителей Объединенной оппозиции.