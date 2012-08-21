Третьяков выступает за отзыв народных депутатов

Такое мнение высказал оппозиционный депутат Александр Третьяков в интервью журналистам.

Напомним, что в Верховной Раде Украины зарегистрирован проект Закона "Об отзыве народного депутата Украины". Ранее подобная норма досрочного прекращения полномочий народного избранника отсутствовала в отечественном законодательстве.

По мнению Третьякова, право отзыва, существующее в Законе Украины "О статусе депутатов местных советов" должно распространиться и на Верховную Раду. Таким образом, украинцы смогут оценивать работу конкретного депутата не только один раз в пять лет, а в ежедневном режиме.

«Отзыв – это серьезный инструмент, который позволит избирателям контролировать депутатов, - отмечает Александр Третьяков. - Это возможность для людей показывать желтую, а, если надо, и красную карточку политику, которого они выбрали. Механизм отзыва депутатов не только местных советов, но и Верховной Рады, повысит мотивацию всех тех, кто на выборах получил мандат доверия людей.

По словам оппозиционного депутата, без этого закона сегодня за три месяца избирательной кампании депутат фактически покупает себе 5 лет безответственности.

«После принятия этого закона каждый депутат трижды подумает перед тем, как прогуливать заседания, игнорировать проблемы жителей своего округа, бегать из фракции во фракцию, потому что будет опасаться отзыва», - считает Третьяков.

Напомним, что оппозиционный депутат Александр Третьяков баллотируется по №218-му мажоритарному округу Киева, включающему части Святошинского и Оболонского районов, путем самовыдвижения.