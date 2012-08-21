Третьяков выступает за отзыв народных депутатов
Закон об отзыве народных депутатов должен быть принят еще нынешним созывом Верховной Рады, чтобы поднять планку ответственности парламентариев перед народом Украины.
Такое мнение высказал оппозиционный депутат Александр Третьяков в интервью журналистам.
Напомним, что в Верховной Раде Украины зарегистрирован проект Закона "Об отзыве народного депутата Украины". Ранее подобная норма досрочного прекращения полномочий народного избранника отсутствовала в отечественном законодательстве.
По мнению Третьякова, право отзыва, существующее в Законе Украины "О статусе депутатов местных советов" должно распространиться и на Верховную Раду. Таким образом, украинцы смогут оценивать работу конкретного депутата не только один раз в пять лет, а в ежедневном режиме.
«Отзыв – это серьезный инструмент, который позволит избирателям контролировать депутатов, - отмечает Александр Третьяков. - Это возможность для людей показывать желтую, а, если надо, и красную карточку политику, которого они выбрали. Механизм отзыва депутатов не только местных советов, но и Верховной Рады, повысит мотивацию всех тех, кто на выборах получил мандат доверия людей.
По словам оппозиционного депутата, без этого закона сегодня за три месяца избирательной кампании депутат фактически покупает себе 5 лет безответственности.
«После принятия этого закона каждый депутат трижды подумает перед тем, как прогуливать заседания, игнорировать проблемы жителей своего округа, бегать из фракции во фракцию, потому что будет опасаться отзыва», - считает Третьяков.
Напомним, что оппозиционный депутат Александр Третьяков баллотируется по №218-му мажоритарному округу Киева, включающему части Святошинского и Оболонского районов, путем самовыдвижения.