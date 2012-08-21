Власенко думает, что суд будет тянуть с решением по кассации Тимошенко

Защитник экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко Сергей Власенко прогнозирует, что Высший специализированный суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел вынесет постановление по кассационной жалобе на приговор Ю.Тимошенко по газовому делу 10-13 сентября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня по завершении судебного заседания.

По словам С.Власенко, то, что Высший спецсуд удалился в совещательную комнату, даже предположительно не назвав даты объявления постановления, является беспрецедентным.

Он отметил, что такого этот суд ни разу еще не делал. «Это значит, что власть намерена манипулировать датой и содержанием постановления», - сказал С.Власенко.

Он добавил, что суд обязан известить все стороны, принимавшие участие в заседании, о дате объявления постановления. По его словам, после того, как решение будет принято, отводится три дня для того, чтобы известить стороны по почте.

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С.Власенко выразил убеждение, что однозначно постановление будет объявлено после 28 августа, когда запланировано рассмотрение жалобы Ю.Тимошенко в Европейском суде по правам человека.

В то же время он назвал более вероятную дату - с 10 по 13 сентября. При этом С.Власенко напомнил, что именно на сентябрь запланировано рассмотрение в Киевском райсуде Харькова другого дела Ю.Тимошенко.

Справка УНИАН. Ю.Тимошенко в октябре 2011 года была осуждена к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году. С конца декабря 2011 года она отбывает срок в Качановской колонии в Харькове. С мая из-за ухудшения здоровья Ю.Тимошенко находится на лечении в больнице «Укрзализницы» в Харькове.

Рассмотрение кассационной жалобы Ю.Тимошенко на приговор по газовому делу сначала было назначено на 15 мая, затем оно переносилось на 26 июня, 12 июля и 16 августа.

Защита Ю.Тимошенко требует отменить приговор по газовому делу и освободить экс-премьера.

В настоящее время коллегия судей Высшего специализированного суда по рассмотрению уголовных и гражданских дел удалилась в совещательную комнату для принятия решения по результатам рассмотрения кассационной жалобы на приговор Ю.Тимошенко.

Председательствующий судья по этому делу Станислав Мищенко не сказал, когда именно будет объявлено постановление, добавив, что о времени будет извещено дополнительно.