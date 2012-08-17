Чешский Сенат призвал Украину освободить политических заключенных

Об этом сообщает Радио Свобода.

Таким образом верхняя палата чешского парламента присоединилась к подобному заявлению, которое принял ранее в Монако парламент ОБСЕ.

Авторы заявления, за которое проголосовали в Праге, призывают Украину обеспечить право на справедливое судебное разбирательство и соблюдение принципа равенства в уголовном судопроизводстве. Сенат отметил, что в странах ОБСЕ не должно быть «политических заключенных» и призвал Украину освободить их.

Также Украину призвали обеспечить надлежащую медицинскую помощь, а при необходимости и лечение за рубежом, бывшим заключенных чиновников, среди которых упоминаются имена Юлии Тимошенко, Юрия Луценко и Валерия Иващенко.

За резолюцию проголосовал 31 чешский сенатор из 54 присутствующих. 22 сенатора воздержались, один был против.