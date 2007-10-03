В заграничном избирательном округе победил БЮТ

По данным Центральной избирательной комиссии, по состоянию на 21 час 29 минут 2 октября обработаны 100% протоколов участковых избирательных комиссий в заграничном избирательном округе.

Согласно последним данным ЦИК, обнародованным на сайте Комиссии, за БЮТ проголосовали 33,13% избирателей, за Партию регионов - 26,45%, за блок “Наша Украина – Народная самооборона” – 25,52%, за Всеукраинское объединение «Свобода» - 2,28%, за Блок Литвина – 2,25%, за Коммунистическую партию Украины – 1,64%, за Социалистическую партию Украины – 1,15%.

Не поддержали ни одну из политических сил 2,32% избирателей.