ЦИК отказала Кармазину и четырем Морозам в регистрации

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие решения были приняты сегодня на заседании ЦИК.

ЦИК при рассмотрении документов Ю.Кармазина указал на то, что он подал два заявления о баллотировании кандидатом в депутаты одновременно в двух одномандатных избирательных округах №151 (Полтавская область) и в №179 (Харьковская область), что является основанием для отказа в регистрации кандидатом в депутаты.

Центральная избирательная комиссия при принятии решения об отказе Ю.Кармазину в регистрации не приняла к сведению его заявление об отказе баллотироваться по одномандатному округу №179.

«ЦИК постановил отказать Юрию Анатолиевичу Кармазину в регистрации и вернуть ему внесенные денежные залоги», - говорится в решении ЦИК.

Кроме того, также было отказано в регистрации Александру Сергеевичу Морозу, Александру Михайловичу Морозу и Александру Александровичу Морозу, которые путем самовыдвижения баллотировались в одномандатном избирательном округе №93 (Киевская область), а также Виктору Викторовичу Морозу, который баллотировался в одномандатном округе №95 (Киевская область). Основанием для отказа им в регистрации стало несоответствие установленной форме поданных ими деклараций.

Как сообщал УНИАН, экс-лидер СПУ А.Мороз заявлял о намерении балотироваться в депутаты в одномандатном избирательном округе №93 (Киевская область).