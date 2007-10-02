Балога: заявления о подготовке провокаций как раз и были провокациями

Глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА уверен, что Центральная избирательная комиссия обеспечит безукоризненный подсчет голосов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента.

В частности, по словам В.БАЛОГИ, заключительный аккорд избирательной кампании обозначен попытками деформировать результаты народного волеизъявления. «Недопустимо, - подчеркнул руководитель президентского Секретариата, - чтобы выборы, призванные принести очищение власти, были поражены метастазами фальсификаций”. “Думаю, что у ЦИК достаточно высокий уровень профессионализма, чтобы не допустить этого», - сказал он.

Комментируя ход голосования 30 сентября, В.БАЛОГА выразил убеждение, что внеочередные парламентские выборы в стране прошли по демократическим правилам и засвидетельствовали убедительную поддержку украинцами решения Президента Виктора ЮЩЕНКО о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады пятого созыва.

По словам В.БАЛОГИ, выборы прошли спокойно и без эксцессов, а некоторые инциденты на нескольких избирательных участках были вызваны организационными просчетами или чрезмерными эмоциями.

«Выборы состоялись, они сделали ощутимую, но крайне необходимую прививку власти от политической коррупции и игнорирования Конституцией. Мир признал, что украинцы избирали новую Верховную Раду свободно, а политические силы соревновались за благосклонность избирателей в равных условиях, в частности, и относительно доступа к средствам массовой информации. Чего-чего, а площадок для всех законных форм агитации хватало», - сказал В.БАЛОГА.

Также глава Секретариата Президента отметил, что ожидания каких-либо провокаций в день голосования, которые упорно подогревали отдельные участники гонки, не оправдались. «В таких панических высказываниях, которые раздавались из известных штабов, выразительно звучало ощущение близкого провала на выборах. Заявления о подготовке провокаций, собственно, как раз и были теми провокациями. Такой неуклюжий способ оправдать свой неминуемый крах не сработал», - подчеркнул В.БАЛОГА.