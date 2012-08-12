СМИ: Низкий пенсионный возраст - путь к бедной старости

Об этом в частности идет речь в статье «Демогафические маркеры пенсионного возраста», опубликованной в издании «Зеркало недели. Украина».

В материале отмечается, что в условиях сокращения численности населения и сохранения низкого пенсионного возраста на нынешнем уровне, Украина будет вынуждена экспортировать рабочую силу из менее развитых стран.

«Среди стран Европы пенсионный возраст на «советском» уровне (60 лет для мужчин и 55 лет для женщин) остался только в Беларуси, Российской Федерации и Украине. Хотя в Украине с 1 октября 2011 года начато постепенное повышение пенсионного возраста для женщин до 60 лет, оппозиционные политики в своих предвыборных обещаниях едва ли не первым называют возврат «советской» границы пенсионного возраста. Подобные прецеденты в мире уже случались (последний пример — Франция), поэтому существуют вполне обоснованные опасения, что это может произойти и в Украине, подчеркивается в статье.

Газета отмечает, что главной причиной невозможности повышать пенсионный возраст в Украине, как и в Российской Федерации, обычно называют низкую продолжительность жизни (бытует мнение, что «у нас люди и так до пенсии еле доживают»)», - говорится в статьи.

Однако, по мнению автора, демографическая ситуация в Украине не только позволяет, но и требует повышения пенсионного возраста. На первом этапе необходимо выровнять пенсионный возраст для женщин и мужчин на уровне 60 лет, но уже сейчас целесообразно принять законодательное решение о перспективном его повышении до 65 лет для нынешнего поколения 20-летних.

Со ссылкой на данные Пенсионного фонда Украины (ПФУ), в статье отмечается, что подавляющее большинство граждан Украины доживают до современных границ пенсионного возраста, в результате «пенсионный» период жизни довольно продолжительный, подтверждают. Так согласно данным ПФУ, по состоянию на 1 января 2012 года, численность пенсионеров по возрасту составляла 10,4 млн чел., или 23% общей численности постоянного населения страны (то есть ныне каждый четвертый житель Украины — пенсионер по старости). Из вышеприведенной численности пенсионеров возраст 70 лет и старше имели 44% женщин (то есть находились на пенсии более 15 лет) и почти 42% мужчин (то есть более 10 лет).

Справка УНИАН. 1 октября 2011 года в Украине вступил в действие Закон "О мероприятиях по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы", принятый парламентом 8 июля 2011 года.

Данным законом установлен единый для мужчин и женщин возраст выхода на пенсию – в 60 лет. До этого женщины имели право выходить на пенсию по достижению 55-летнего возраста.

Повышение пенсионного возраста для женщин будет осуществляться постепенно по такой схеме: в 55 лет выйдут на пенсию те, кто родился до 30 сентября 1956 года включительно; в 55 лет 6 месяцев – с 1 октября 1956 года по 31 марта 1957 года; в 56 лет – с 1 апреля 1957 года по 30 сентября 1957 года; в 56 лет 6 месяцев – с 1 октября 1957 года по 31 марта 1958 года; в 57 лет – с 1 апреля 1958 года по 30 сентября 1958 года; в 57 лет 6 месяцев – с 1 октября 1958 года по 31 марта 1959 года; в 58 лет – с 1 апреля 1959 года по 30 сентября 1959 года; в 58 лет 6 месяцев – с 1 октября 1959 года по 31 марта 1960 года; в 59 лет – с 1 апреля 1960 года по 30 сентября 1960 года; в 59 лет 6 месяцев – с 1 октября 1960 года по 31 марта 1961 года; в 60 лет – с 1 апреля 1961 года по 31 декабря 1961 года.

Также законом предусматривается компенсатор более позднего выхода на пенсию: «Женщинам, которые родились в период по 31 декабря 1961 года, после выхода на пенсию устанавливается повышение размера пенсии, начисленного в соответствии со ст. 27 данного закона, в размере 2,5% за каждые 6 месяцев более позднего выхода на пенсию, начиная с 55 лет до достижения ими 60-летнего возраста».

До 1 января 2015 года сохранена возможность (по желанию) для женщин выходить на пенсию после достижения 55 лет. Такое право будут иметь те женщины, которые уволились с работы при наличии страхового стажа не меньше 30 лет. В этом случае размер их пенсии уменьшается на 0,5% за каждый полный или неполный месяц досрочного выхода на пенсию.

Выплата досрочной пенсии не осуществляется в случае, если женщина продолжает работу или трудоустраивается.

Повышен также предельный возраст пребывания на государственной службе до 60 лет для женщин и 62 лет - для мужчин. До принятия закона предельный возраст пребывания на государственной службе составлял 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.