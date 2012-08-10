Жена Луценко обещает в ВР добиться наказания для заказчиков дел против мужа

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня во время судебных дебатов по делу об обвинении Ю.Луценко в незаконном наблюдении за водителем бывшего первого заместителя председателя СБУ Владимира Сацюка.

По ее словам, заказчиком уголовного дела против Ю.Луценко является семья действующего Президента Украины Виктора Януковича, а исполнителями – сотрудники Генеральной прокуратуры.

«5 лет в парламенте я буду делать все возможно, чтобы добиться справедливости. Это касается и Вас, прокурор Клименко, как прокурора, который средним пальцем два года поправляет свои очки. Вот когда Вы будете привлечены к ответственности, увидим, что Вы будете поправлять своим средним пальцем, и где будут Ваши очки», - отметила И.Луценко.

В конце выступления, обращаясь к председательствующей в процессе судье Анне Медушевской, И.Луценко сказала: «Не превратитесь в слепого исполнителя кривосудия. Видит Бог, мой муж не виновен».