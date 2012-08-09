Янукович подписал закон о свободной торговле с СНГ

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Также отмечается, что «Договор о зоне свободной торговли подписан 18 октября 2011 года в г. Санкт-Петербурге». Основными преимуществами Договора о зоне свободной торговли являются:

фиксация обязательств относительно неувеличения ставок пошлин для товаров, находящихся в исключении из режима свободной торговли;

закрепление обязательств государств - участников СНГ относительно неприменения новых ограничений во взаимной торговле;

установление сроков отмены исключений по импорту;

фиксация положения об учреждении процесса отмены экспортных пошлин;

сокращение количества действующих соглашений, которыми необходимо руководствоваться в торгово-экономических отношениях со странами СНГ;

решение торговых споров в плоскости механизмов и процедур, принятых ВТО.

Как сообщал УНИАН, 30 июля ВР ратифицировала Договор о зоне свободной торговли в рамках СНГ.

Перед этим Комитет Верховной Рады по иностранным делам не поддержал данный закон.

Справка УНИАН. 18 октября 2011 года в Санкт-Петербурге премьер-министры стран СНГ подписали договор о создании зоны свободной торговли. Документ подписали главы правительств России, Украины, Беларуси, Казахстана, Армении, Таджикистана, Молдовы и Киргизии. Договор не подписали Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан. В то же время было заявлено, что эти страны планируют присоединиться к нему.