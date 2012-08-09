Доний: без смены власти культурную ситуацию изменить невозможно

В интервью УНИАН он отметил, что именно поэтому нужно очень внимательно отнестись к парламентским выборам, и попытаться провести как можно больше оппозиционных депутатов в парламент.

По словам О.Дония, Партия регионов во главе с Президентом направляет свою деятельность на сужение использования в стране украинского языка и культуры, на русификацию Украины.

О.Доний выразил обеспокоенность, что Партия регионов будет использовать языковой вопрос в ходе парламентских выборов, абсолютно не волнуясь, что это раскалывает страну.

Депутат заметил, что одними демонстрациями, голодовками ситуацию нельзя изменить, поскольку партия власти пренебрежительно относится к публичной политике. В то же время, по его словам, это не означает, что такие акции не нужны.

О.Доний подчеркнул, что с осени необходимо усилить это направление, и ради этого патриотические силы должны объединяться.

Вместе с тем, депутат отметил, что, кроме борьбы против языкового закона и подобных решений власти, следует усиливать культурно-просветительскую работу среди населения.