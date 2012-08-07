Драч: Янукович обеспокоен ситуацией вокруг "языкового закона"

Об этом сказала архитектор и общественно-политический деятель Лариса Скорик после завершения встречи Президента Украины Виктора Януковича с представителями научной и творческой интеллигенции, сообщает пресс-служба главы государства.

«Закон должен быть усовершенствован. Там есть некоторые вещи, которые нужно просто усовершенствовать. Нужно защищать языки меньшинств, но без ущемления статуса и развития украинского языка», - отметила Л. Скорик.

Одновременно она сказала, что многоязычие является богатством Украины, наше государство не имеет права его терять. «Это очень большое дело, но как мы это сделаем - это ни в коем случае не может идти в ущерб развитию украинского государственного языка», - сказала Л.Скорик.

Поэт, член Общественного гуманитарного совета Иван Драч в свою очередь добавил, что во время встречи, которая проходила в рабочей атмосфере, он увидел обеспокоенность Президента тем, что делается в Украине.

«Тот вал, который идет из Верховной Рады, - кому-то надо было стать против него. Единственный, кто может стать против этого, - это Президент Янукович. Впервые обеспокоенность относительно украинского языка входит в какое-то нормальное рабочее русло», - отметил И.Драч.