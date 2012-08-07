Драч: Янукович обеспокоен ситуацией вокруг "языкового закона"
Закон об основах государственной языковой политики, принятый Верховной Радой, следует усовершенствовать, поскольку защищать языки меньшинств нужно без ущемления статуса украинского языка.
Об этом сказала архитектор и общественно-политический деятель Лариса Скорик после завершения встречи Президента Украины Виктора Януковича с представителями научной и творческой интеллигенции, сообщает пресс-служба главы государства.
«Закон должен быть усовершенствован. Там есть некоторые вещи, которые нужно просто усовершенствовать. Нужно защищать языки меньшинств, но без ущемления статуса и развития украинского языка», - отметила Л. Скорик.
Одновременно она сказала, что многоязычие является богатством Украины, наше государство не имеет права его терять. «Это очень большое дело, но как мы это сделаем - это ни в коем случае не может идти в ущерб развитию украинского государственного языка», - сказала Л.Скорик.
Поэт, член Общественного гуманитарного совета Иван Драч в свою очередь добавил, что во время встречи, которая проходила в рабочей атмосфере, он увидел обеспокоенность Президента тем, что делается в Украине.
«Тот вал, который идет из Верховной Рады, - кому-то надо было стать против него. Единственный, кто может стать против этого, - это Президент Янукович. Впервые обеспокоенность относительно украинского языка входит в какое-то нормальное рабочее русло», - отметил И.Драч.