Макаревич - Путину: Я не верю, что вам настолько наплевать на страну

Текст открытого письма есть в распоряжении УНИАН.

«Вам, конечно, хорошо знакомо слово «откат». Ещё 5-6 лет назад средний откат по стране составлял 30%. Плакали, но платили. Сегодня это 70%. Мне достоверно известен случай, когда откат составил 95%. Об этом сегодня знает вся страна. Знает и молчит, так как одна часть населения с этих откатов и кормится, а другая (значительно большая) боится потерять и оставшиеся тридцать. Я знаю, что вы скажете – пусть обращаются в суд. Они не пойдут в суд, Владимир Владимирович. Потому что наш суд сегодня – либо машина для наказания неугодных, либо аппарат по приёму денег от истцов», - пишет А.Макаревич.

Он подчеркивает, что на оставшиеся от бюджета 30% Россия собирается крепить оборону, строить дороги, развивать промышленность, медицину и образование и проводить лучшую в мире олимпиаду.

«Если ситуация в ближайшее время кардинально не изменится – дело пахнет тотальной катастрофой», - считает он.

«Я пишу это письмо Вам, потому что какие-либо серьёзные изменения в нашей жизни происходят сегодня исключительно по Вашему решению, Вашему слову, Вашему взгляду. Я не верю, что Вам настолько наплевать на страну, которая выбрала Вас Президентом», - отметил А.Макаревич.

По информации Ленты.ру, пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков в эфире радиостанции "Коммерсантъ-FM" пообещал проинформировать главу государства об открытом письме А.Макаревича. "Я пока затрудняюсь сказать, будет какая-то реакция или нет, но, по крайней мере, об этом точно будет доложено Президенту", - заявил Д.Песков.