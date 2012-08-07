Соседку Тимошенко по палате выписали из больницы

Управление Государственной пенитенциарной службы Украины в Харьковской области сообщает, что сегодня, 7 августа, закончила лечение и была выписана из ЦКБ «Укрзализныци» осужденная, которая отбывает наказание в Качановской исправительной колонии (№54).

«Эта женщина содержалась в одной палате с осужденной Юлией Тимошенко, и проходила лечение и медицинскую реабилитацию. Заболевания женщин были похожими», - сообщили УНИАН в пресс-службе ГПтС Украины.

После эффективного лечения женщина была выписана из больницы.

Для лечения и прохождения соответствующего курса реабилитации в ЦКБ в ближайшее время будет направлена другая женщина из исправительного учреждения с профильным заболеванием.

Как сообщал УНИАН, защитник Тимошенко, народный депутат Украины Сергей Власенко, заявляет, что в выходные бывшего премьер-министра Украины Юлию Тимошенко хотят вернуть из больницы обратно в Качановскую колонию, не долечив.

Руководители фракций “БЮТ-Батьківщина” и НУ-НС обратились к генеральному прокурору Виктору Пшонке с требованием подтвердить или опровергнуть информацию о том, что в выходные дни экс-премьера Юлию Тимошенко должны вывезти из харьковской больницы.