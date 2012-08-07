Оппозиция хочет услышать от Пшонки, куда вывезут Тимошенко

Об этом идет речь в заявлении Объединенной оппозиции “Батьківщина”, текст которого передан УНИАН.

“Учитывая провокации в отношении лидера Объединенной оппозиции «Батьківщина», члены Совета Объединенной оппозиции “Батьківщина», руководители двух оппозиционных фракций направили депутатское обращение к генеральному прокурору Украины Виктору Пшонке с требованиями: во-первых, подтвердить или опровергнуть информацию относительно вывоза Юлии Тимошенко из харьковской ЦКБ № 5, где она проходит лечение; во-вторых, сообщить, куда и с какой целью планируют вывозить лидера оппозиции, не завершив ее лечения”, - говорится в сообщении.

Объединенная оппозиция также требует обеспечить выполнение разработанной немецко-украинской комиссией схемы лечения, которая предусматривает, по меньшей мере, 8 недель, в течение которых для Ю.Тимошенко не должно создаваться никаких дополнительных внешних стрессовых ситуаций, в том числе проведения судебных процессов или внеплановый вывоз в неизвестном направлении.

В оппозиции убеждены, что информация о вывозе Ю.Тимошенко из больницы свидетельствует о попытке Виктора Януковича «усилить политический террор против оппозиции и любыми аморальными методами добиться вынесения незаконного приговора в очередном сфабрикованном деле против лидера «Батьківщини».

“Совет Объединенной оппозиции “Батьківщина» понимает, что такие отчаянные и противозаконные планы режима вызваны его полной беспомощностью. Вскоре состоится заседание Европейского суда по правам человека по делу Юлии Тимошенко, который уже признал наличие в Украине политически мотивированных преследований, приняв решение о незаконности ареста еще одного политзаключенного, Юрия Луценко”, - говорится в сообщении. В оппозиции убеждены, что власть спешит «навесить» на лидера оппозиции любые абсурдные обвинения, только бы Ю.Тимошенко не вышла на свободу и не приняла участия в выборах.

Как сообщал УНИАН, вчера защитник экс-премьера Сергей Власенко заявил, что в выходные дни Ю.Тимошенко хотят вернуть из больницы обратно в Качановскую колонию, не долечив.

«У нас есть информация, что дана команда прокуратуре ускорить рассмотрение дела в Харькове, а для того, чтобы его ускорить, Юлию Владимировну собираются в выходные, не долечив, выбросить из больницы «Укрзалізниці» и переправить ее обратно в Качановскую колонию», - сказал С.Власенко.