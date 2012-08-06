Власенко заявляет, что Тимошенко хотят вернуть в тюрьму на этих выходных

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.Власенко сказал в эфире телеканала ТВi.

«У нас есть информация, что дана команда прокуратуре ускорить рассмотрение дела в Харькове, а для этого, Юлию Владимировну собираются на выходных, не долечив, выбросить из больницы «Укрзализныци» переправить ее обратно в Качановскую колонию», - сказал С.Власенко.

По его словам, это необходимо для того, чтобы продолжить рассмотрение дела в суде и «получить второй искусственный приговор, после этого они там будут поднимать вопрос по Щербаню, который совершенно ясно, не имеет никакого отношения к реальности».

Как сообщал УНИАН, Киевский районный суд Харькова перенес рассмотрение уголовного дела против Ю.Тимошенко относительно деятельности ЕЭСУ на 14 августа. Председательствующий судья Константин Садовский принял такое решение ввиду отсутствия Ю.Тимошенко и ее защитника Евгении Тимошенко в зале судебных заседаний.

Судья также отложил рассмотрение ходатайства прокуратуры о ведении видеоконференции во время этого судебного процесса. К.Садовський постановил выяснить возможности проведения такого мероприятия.

В свою очередь Власенко еще в судебном заседании зачитал заявление Ю.Тимошенко о ее отказе от участия в судебном заседании в режиме видеоконференции. Защитник отметил, что действующее законодательство не предусматривает проведение видеоконференции в ходе судебного процесса по уголовному делу.