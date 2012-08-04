Азаров обмолотил сноп пшеницы
14:32, 04 августа 2012Политика
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Премьер-министр Украины Николай Азаров посетил Международный этнографический фестиваль «Жнива 2012 – толока», который открылся в Национальном музее народной архитектуры и быта Украины в Пирогове.
Азаров пообщался с участниками фестиваля
Как передает корреспондент УНИАН, глава правительства ознакомился с изделиями мастеров народных ремесел.
Кроме того, Н.Азаров принял участие в обмолоте снопов пшеницы нового урожая.
Во время общения с участниками фестиваля премьер-министр еще раз подчеркнул, что в 2012 году урожай зерновых прогнозируется на уровне 45,3 млн тонн.
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