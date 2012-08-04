Азаров обмолотил сноп пшеницы

Как передает корреспондент УНИАН, глава правительства ознакомился с изделиями мастеров народных ремесел.

Кроме того, Н.Азаров принял участие в обмолоте снопов пшеницы нового урожая.

Во время общения с участниками фестиваля премьер-министр еще раз подчеркнул, что в 2012 году урожай зерновых прогнозируется на уровне 45,3 млн тонн.