Адвокат: Мельниченко может быть экстрадирован в США

Об этом Н.Недилько сказал УНИАН, комментируя информацию о задержании Н.Мельниченко в Неаполе.

По его словам, о задержании Н.Мельниченко он узнал из средств массовой информации и других источников.

«О задержании я узнал из средств массовой информации и других определенных надежных источников, поскольку сейчас у меня отсутствуют те каналы связи с Мельниченко, которые были ранее - мобильная связь, скайп и тому подобное», - отметил Н.Недилько.

Он также предположил, что не исключено, что Н.Мельниченко может быть экстрадирован в Украину и сразу доставлен в Шевченковский райсуд Киева для избрания ему меры пресечения. Однако в таком случае, как подчеркнул адвокат, Генпрокуратура должна немедленно уведомить сторону защиты о таких действиях для того, чтобы она присутствовала в судебном заседании для предоставления своему клиенту соответствующей правовой помощи.

«Если же Мельниченко будет экстрадирован в Соединенные Штаты, то он не может быть передан украинской стороне, поскольку между США и Украиной нет договора об экстрадиции разыскиваемых лиц. Кроме того, основным фактором является программа защиты свидетелей, которая предоставлена Н.Мельниченко и его семье со стороны Соединенных Штатов», - сказал Н.Недилько.

Отвечая на вопрос, планирует ли он и другой адвокат Н.Мельниченко Павел Сычев, выезжать в Италию, Н.Недилько отметил, что сейчас такой необходимости нет, поскольку, во-первых соглашение о предоставлении Н.Мельниченко юридической помощи, которое заключено с адвокатами, действует лишь на территории Украины, во-вторых, в Италии есть определенные лица, которые могут предоставить Н.Мельниченко соответствующую правовую помощь.

При этом Н.Недилько не исключил, что в случае возникновения необходимости, он и П.Сычев могут поехать в Италию.

Как сообщал УНИАН, бывший майор Управления государственной охраны Н.Мельниченко задержан вчера, 3 августа, в Италии – в аэропорту Неаполя. Об этом изданию «Левый берег» сообщил сам М.Мельниченко.

Он информировал, что был задержан по ордеру, выданному украинским Интерполом, сразу после прибытия рейса из Вашингтона. По словам Н.Мельниченко, он заявил о готовности пройти процедуру экстрадиции в Украину. После задержания Н.Мельниченко доставлен в эмиграционную тюрьму.

Сегодня, 4 августа, в УСО МВД Украины сообщило, что Министерство внутренних дел Украины еще не имеет официального подтверждения от коллег из итальянского бюро Интерпола относительно задержания в Неаполе бывшего охранника экс-президента Леонида Кучмы Н.Мельниченко, однако украинское консульство в Неаполе подтверждает факт его задержания. «Итальянский Интерпол еще не направил нам официальное подтверждение задержания Мельниченко, однако украинское консульство в Неаполе этот факт подтверждает – что он (Мельниченко) действительно был задержан в рамках объявления его в международный розыск», - отметили в МВД, подчеркнув, что задержание еще не означает ареста.

Справка УНИАН. В конце декабря 2011 года Печерский районный суд Киева признал законными постановления Генеральной прокуратуры от 2001 года о возбуждении уголовных дел против Н.Мельниченко.

16 февраля 2012 года стало известно, что Апелляционный суд Киева отклонил жалобу Н.Мельниченко и его защиты, оставив в силе решение Печерского райсуда.