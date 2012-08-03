Азаров похвастал: по итогам 7 месяцев зафиксирована нулевая инфляция

Об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью центральным телеканалам страны, которое транслирует Первый национальный телеканал.

«В этом году она (инфляция – УНИАН) на сегодняшний день пока нулевая», - сказал он.

Напомним, что официально данные по инфляции в июле и с начала года Госстат дает не позднее 6 августа.

6 июня с. г. министр экономического развития и торговли Украины Петр Порошенко заявил, что снижение темпов роста инфляции в Украине происходит в результате снижения уровня спроса на внутреннем рынке.

«Низкая инфляция или дефляция означает снижение спроса или перепроизводство. У нас перепроизводства нет. Это означает (причина снижения инфляции – УНИАН) – снижение спроса», - сказал П.Порошенко.

Он сообщил, что на сегодняшний день Минэкономики изучает причины существующего уровня инфляции. По словам министра, причина может заключаться в ограничении доступа населения к кредитным ресурсам банков.

П.Порошенко отметил, что при таких темпах инфляции ее уровень может быть ниже ожидаемого по итогу года 7,9%. «Инфляция составляет с начала года 0,4%. Это означает, что мы на заданный показатель инфляции не выйдем», - сказал он.