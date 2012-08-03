Оппозиция заявляет, что власть начала преследование ее кандидата по Донецку

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении пресс-службы Объединенной оппозиции.

В оппозиции напомнили, что В.Деркач был активным участником голодовки чернобыльцев в Донецке и не согласился за деньги прекратить отстаивать права граждан.

«После этого в отношении него было возбуждено уголовное дело. Дергачу инкриминировали подделку документов, которые позволили ему получить статус потерпевшего от техногенной катастрофы», - говорится в сообщении.

«Очевидно, поняв, что не удастся слепить дело о статусе чернобыльца, власти решили возбудить новое абсолютно бессмысленное дело, обвиняя оппозиционера в избиении какого-то студента в прошлом месяце», - отмечают в оппозиции.

Сегодня В.Деркача вызывают на допрос в Пролетарский райотдел милиции.

На кандидата от оппозиции также постоянно оказывается психологическое давление, подчеркивается в сообщении. В частности, среди ночи к нему приезжали 7 сотрудников милиции, которые, закрыв дверной глазок, представлялись то соседями, то сантехниками, и требовали открыть дверь.

В Объединенной оппозиции отмечают, что В.Деркач не имеет никакого отношения к этим уголовным делам и является законопослушным гражданином, которого преследуют только из-за его оппозиционной деятельности.

«Во власти очень переживают из-за того, что в данном избирательном округе живут многие шахтеры, а кандидат от Объединенной оппозиции является шахтером и чернобыльцем и имеет большую поддержку среди избирателей», - говорится в сообщении.

Кандидатом от власти по 41-му мажоритарному округу является председатель фракции Партии регионов в Донецком облсовете.

Объединенная оппозиция «Батькивщина» требует от власти закрыть все сфабрикованные дела в отношении В.Деркача и прекратить политические преследования оппозиционных кандидатов.