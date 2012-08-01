"Украина - Вперед!" раскрыла 7-й номер списка

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии «Украина - Вперед!", отметив, что избирательный список был утвержден во время X съезда партии Натальи Королевской «Украина - Вперед!", который состоялся вечером 1 августа, в селе Буки Киевской области.

«Избирательный список возглавила Наталья Королевская. Второй номер - Андрей Шевченко. Третий - Остап Ступка. Под седьмым номером в списке - первый заместитель председателя партии Евгений Суслов », - говорится в сообщении пресс-службы. В то же время в сообщении не обнародуются фамилии кандидатов, которые идут в списке под № 4, 5 и 6.

Также сообщается, что «по словам Королевской, место и время проведения съезда избрано умышленно в чистом поле, во время заката». «Это символизирует закат старых политиков и приход на смену им новых лидеров», - цитирует пресс-служба слова Н.Королевской.

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Как сообщал УНИАН, на съезде партии «Украина - Вперед!", который проходил вечером в поле села Буки Сквирского района Киевской области, не были обнародованы избирательные списки этой политической силы на выборах в парламент. В частности, не были объявлены списки ни мажоритарщиков, ни списки кандидатов, баллотирующихся в одномандатном избирательном округе.

Съезд продолжался всего 45 минут.

Во время брифинга журналисты спросили лидера партии «Украина - Вперед!" Наталью Королевскую, почему не были утверждены списки на съезде, и почему они не были объявлены, она сообщила, что этот съезд, на котором присутствовали журналисты, является вторым, а списки были утверждены на закрытой части съезда, который проходил сегодня в 16.00.